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Принципиальное отличие: Зеленский сделал жесткое заявление об отношении США к войне в Украине

В интервью The Sun президент заявил, что Киев и Дональд Трамп стремятся к завершению войны, но по-разному оценивают Россию и пути достижения мира

28 октября 2026, 13:35
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Клименко Елена

Украина и президент США Дональд Трамп соглашаются в необходимости завершить российско-украинскую войну, однако имеют разные взгляды на то, как этого добиться. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина лучше понимает менталитет российского диктатора Владимира Путина и общества, живущего под его властью. Об этом глава государства рассказал в интервью британскому изданию The Sun.

Принципиальное отличие: Зеленский сделал жесткое заявление об отношении США к войне в Украине

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, опыт жизни в Советском Союзе и многолетнего соседства с Россией помогает украинцам более точно оценивать поведение Кремля.

"Моя философия в том, что Путин — глубоко советский человек и по своей реальности, и по менталитету. Мы это знаем, потому что мое поколение родилось в Советском Союзе. Когда Путин лжет, мы это чувствуем. Мы столько лет соседствовали с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше,"

Зеленский признал, что Вашингтон может обсуждать с Москвой разные вопросы, в частности, касающиеся глобальной безопасности. В то же время, по его мнению, американская сторона не всегда все равно с Украиной оценивает мотивы и поведение российского руководства.  

Президент также обратил внимание на страх, который, по его словам, оказывает влияние на поведение российских военных и гражданских. Он отметил, что люди могут бояться отказаться выполнять приказы Кремля из-за угрозы наказания.  

"Но мы понимаем менталитет и Путина, и российского народа, их военных и гражданских. Когда они готовы что-то сделать, а когда боятся Путина, потому что знают, что могут попасть в тюрьму. Если они не пойдут убивать украинцев, Путин накажет их по-своему", — заявил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что загадочное заявление российской певицы Аллы Пугачевой о необходимости дожить до 2027 года может быть связано с нарастанием недовольства среди ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина.



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