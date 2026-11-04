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Пригород крупного областного центра в сташном огне: РФ атаковала сверхважные объекты, массштбы пожаров поражают

Российские беспилотники атаковали Одесский район. Под удар попали складские помещения торгового назначения, возникли пожары

4 ноября 2026, 14:10
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Клименко Елена

В среду, 4 ноября, русские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. После попадания возникли пожары, есть информация о пострадавшем человеке. О последствиях атаки сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Пригород крупного областного центра в сташном огне: РФ атаковала сверхважные объекты, массштбы пожаров поражают

Фото: из открытых источников

По его словам, российские дроны ударили по складским помещениям торгового назначения в пригороде Одессы. В результате атаки вспыхнули пожары, также были уничтожены два автомобиля.

"Возникли пожары, уничтожены два автомобиля. По предварительным данным, один человек пострадал", — сообщил Кипер.

Воздушная тревога в Одесском районе объявлена в 11:11. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских беспилотников из акватории Черного моря. Угроза касалась, в частности, Одессы, Южного и Измаила.

В то же время местные медиа сообщали о возможной атаке на территорию промышленно-торгового рынка "7-й километр". Однако официальная информация Одесской ОВ уточняет, что под ударом оказались именно складские помещения торгового назначения. Данных, подтверждающих поражение всей территории рынка, пока нет.  

Это не первая российская атака на Одессу и область в последнее время. В ночь на 4 ноября оккупанты также ударили по зданию торгового центра в Одессе. Там вспыхнул пожар, который впоследствии был ликвидирован. По предварительной информации, погибших и раненых в результате удара не было.

Кроме того, в Одесской области зафиксировали попадание в объект энергетики и частный жилищный сектор.

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