26 сентября Ильский НПЗ приостановил работу после удара украинских защитников. В этот раз удалось поразить несколько установок первичной переработки нефти, но не только их. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Fire Point.

Удар по Ильскому НПЗ. Фото: из открытых источников

Прессслужба компании сообщила, что во время этого воздушного нападения на вражеский завод были применены БПЛА FP-1. Речь идет об украинском дальнобойном ударном беспилотнике, предназначенном для поражения целей на значительном расстоянии.

Дальность полета FP-1 оценивается примерно в 1600 км, хотя конкретные характеристики могут отличаться в зависимости от модификации и боевой нагрузки.

Боевая часть этого дрона может весить до нескольких сотен килограммов. FP-1 используют, прежде всего, для ударов по объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры на территории РФ.

"В результате атаки поражены три установки первичной переработки нефти и резервуарный парк. Работа нефтеперерабатывающего завода приостановлена", — сообщили в Fire Point.

Следует обратить внимание, что атака на Ильский НПЗ, расположенный в Краснодарском крае России, произошла минувшей ночью. Факт воздушного нападения на вражеский завод уже подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Ильский НПЗ может перерабатывать около 6,6 млн. тонн нефти в год. Завод занимается приемкой, хранением и переработкой сырья, а также производством и отгрузкой нефтепродуктов.

В Генштабе отмечают, что продукция компании также употребляется для обеспечения потребностей армии РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль рапортует о новых успехах России сразу на нескольких направлениях: в США отреагировали.

Ранее "Комментарии" писали — в Краснодарском крае России ночью 26 сентября после атаки беспилотников произошли пожары около двух предприятий. Одним из возможных объектов поражения стал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе.



