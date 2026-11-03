logo

BTC/USD

77331

ETH/USD

2285.57

USD/UAH

45.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Прибудет ли Путин в Киев для переговоров о мире: Зеленский шокировал резким заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Прибудет ли Путин в Киев для переговоров о мире: Зеленский шокировал резким заявлением

Президент Украины заявил, что не видит смысла ни приглашать российского лидера в Киев, ни самому отправляться в Москву

3 ноября 2026, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на требование российского правителя Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. Глава государства заявил, что не видит смысла в таком формате встречи, равно как и в приглашении главы Кремля в Киев. В то же время он подчеркнул, что ключевые вопросы завершения войны требуют личного разговора лидеров, а не телефонных контактов.

Прибудет ли Путин в Киев для переговоров о мире: Зеленский шокировал резким заявлением

Фото: из открытых источников

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что Зеленский может приехать в Москву для встречи с российским президентом. В Кремле также не раз возвращались к этому предложению. Однако украинская сторона неоднократно давала понять, что такая площадка для переговоров неприемлема.

Зеленский объяснил, что не считает телефонный разговор с Путиным эффективным способом обсуждения войны и возможных договоренностей. По его словам, такой контакт вряд ли позволит перейти к предметному диалогу, ведь вместо обсуждения конкретных решений пришлось бы выслушивать исторические лекции российского руководителя.

"Не вижу смысла приглашать Путина в Киев, так же как и самому ехать в Москву", — такова позиция украинского президента относительно предложенного Кремлем формата.

В то же время Зеленский отметил необходимость личной встречи. Именно непосредственный разговор может дать возможность обсудить важнейшие вопросы и искать конкретные решения. Телефонного звонка для этого недостаточно.

Портал "Комментарии" уже писал , что во вторник, 3 ноября, российская армия атаковала село Хотов Обуховского района Киевской области, в результате чего вражеский беспилотник попал в частный жилой дом, вызвал масштабный пожар и унес жизни 14-летнего ребенка, находившегося внутри дома.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости