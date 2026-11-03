Прибудет ли Путин в Киев для переговоров о мире: Зеленский шокировал резким заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на требование российского правителя Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. Глава государства заявил, что не видит смысла в таком формате встречи, равно как и в приглашении главы Кремля в Киев. В то же время он подчеркнул, что ключевые вопросы завершения войны требуют личного разговора лидеров, а не телефонных контактов.

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Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что Зеленский может приехать в Москву для встречи с российским президентом. В Кремле также не раз возвращались к этому предложению. Однако украинская сторона неоднократно давала понять, что такая площадка для переговоров неприемлема.

Зеленский объяснил, что не считает телефонный разговор с Путиным эффективным способом обсуждения войны и возможных договоренностей. По его словам, такой контакт вряд ли позволит перейти к предметному диалогу, ведь вместо обсуждения конкретных решений пришлось бы выслушивать исторические лекции российского руководителя.

"Не вижу смысла приглашать Путина в Киев, так же как и самому ехать в Москву", — такова позиция украинского президента относительно предложенного Кремлем формата.

В то же время Зеленский отметил необходимость личной встречи. Именно непосредственный разговор может дать возможность обсудить важнейшие вопросы и искать конкретные решения. Телефонного звонка для этого недостаточно.



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