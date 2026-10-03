Приближается годовщина взрывов на Крымском мосту: к чему начала готовиться РФ

Командование Черноморского флота России могло перевести отдельные подразделения в режим повышенной боевой готовности из-за опасений новых атак со стороны Украины. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", ссылаясь на данные своих источников.

Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников

По информации движения, российское командование направило в воинские части распоряжения усилить патрулирование акватории. Военнослужащим также якобы поручено увеличить интенсивность тренировок по отражению возможных угроз с моря.

Отдельное внимание, как утверждает "Атеш", уделяется взаимодействию между подразделениями и расчетами, которые отвечают за различные направления обороны. Речь идет об операторах беспилотников, подразделениях противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также экипажах патрульных катеров.

По данным партизан, в российском командовании ожидают возможной активизации украинских Сил обороны в районе символических дат. В частности, повышенное внимание уделяется 8 октября — годовщине удара по Крымскому мосту.

При этом, утверждает "Атеш", российские военные опасаются не только возможной атаки непосредственно на мост. В числе потенциальных целей рассматриваются корабли в местах базирования, маршруты военной логистики и суда, которые движение связывает с российским "теневым флотом".

Информация о повышении боеготовности Черноморского флота опубликована партизанским движением и на данный момент не получила независимого подтверждения со стороны российского военного ведомства.

Крымский мост уже неоднократно становился целью атак. Его военное и логистическое значение делает объект одним из наиболее чувствительных элементов российской инфраструктуры в оккупированном Крыму.

На фоне сообщений "Атеша" российские подразделения, согласно заявлению движения, усиливают меры безопасности на море, ожидая возможных комбинированных атак с применением беспилотников и других средств поражения.

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