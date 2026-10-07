Президент Зеленский заявил о мощном ответе России за страшные удары по украинцам

Украина продолжает системно уничтожать инфраструктуру, позволяющую стране-агрессорке обеспечивать и спонсировать боевые действия. В последние двадцать четыре часа Силы обороны совершили серию успешных и точных налетов на глубокий тыл врага, атаковав стратегически важные объекты на территории Российской Федерации и в акватории Черного моря. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что каждый вражеский налет на украинские города и села обязательно будет иметь для Кремля обратный эффект.

"Справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям", — именно так охарактеризовал президент новую волну контрмер украинской армии.

По словам верховного главнокомандующего, география применения отечественных средств поражения оказалась очень широкой. Украинские воины смогли успешно отработать сразу по нескольким разным векторам в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Под прицелом оказались логистические и тренировочные узлы окупантов: два больших нефтеперерабатывающих объекта и военный полигон.

"За эти сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, — конкретизировал результаты боевой работы Зеленский, объяснив важность выбора именно этих локаций, — которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну".

Отдельным успешным пунктом в ежедневной постройке руководителя страны стали действия украинских спецназовцев и флота на южном рубеже обороны. Защитники нанесли захватчикам ощутимые потери на воде, продемонстрировав, что контролировать морские пути врагу больше не удастся.

"Также есть ответ и в Черном море", — резюмировал Президент Украины, подтвердив высокую эффективность поражения морских сил и средств оккупантов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты выпустили реактивные шахеды, крылатые ракеты и баллистику по спавшим у себя дома украинцам. В результате ударов в Киеве погибли два человека, в Полтавской области также два человека, а в Прилуках на Черниговщине зверский удар по многоэтажке ракетой х-101 унес жизни по меньшей мере шести человек, среди которых ребенок. Разбор завалов продолжается, количество погибших и раненых может возрасти.