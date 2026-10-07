Президент Зеленский заявил о мощном ответе России за страшные удары по украинцам

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Недилько Ксения
Украина продолжает системно уничтожать инфраструктуру, позволяющую стране-агрессорке обеспечивать и спонсировать боевые действия. В последние двадцать четыре часа Силы обороны совершили серию успешных и точных налетов на глубокий тыл врага, атаковав стратегически важные объекты на территории Российской Федерации и в акватории Черного моря. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Глава государства подчеркнул, что каждый вражеский налет на украинские города и села обязательно будет иметь для Кремля обратный эффект.
По словам верховного главнокомандующего, география применения отечественных средств поражения оказалась очень широкой. Украинские воины смогли успешно отработать сразу по нескольким разным векторам в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Под прицелом оказались логистические и тренировочные узлы окупантов: два больших нефтеперерабатывающих объекта и военный полигон.
Отдельным успешным пунктом в ежедневной постройке руководителя страны стали действия украинских спецназовцев и флота на южном рубеже обороны. Защитники нанесли захватчикам ощутимые потери на воде, продемонстрировав, что контролировать морские пути врагу больше не удастся.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты выпустили реактивные шахеды, крылатые ракеты и баллистику по спавшим у себя дома украинцам. В результате ударов в Киеве погибли два человека, в Полтавской области также два человека, а в Прилуках на Черниговщине зверский удар по многоэтажке ракетой х-101 унес жизни по меньшей мере шести человек, среди которых ребенок. Разбор завалов продолжается, количество погибших и раненых может возрасти.