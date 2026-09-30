Премьер Болгарии выступил с новым скандальным заявлением о войне в Украине

Премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал европейские страны возобновить активный дипломатический диалог с Россией и заявил о необходимости учитывать риск ядерной эскалации. Кроме того, болгарский лидер раскритиковал нынешнюю стратегию поддержки Украины и поставил под сомнение возможность достижения мира путем снабжения оружием.

Румен Радев. Фото из открытых источников

Румен Радев 30 сентября выступил на оборонном и космическом саммите Euronews в Брюсселе. Во время выступления болгарский премьер заявил, что Европа должна искать дипломатический путь завершения войны, поскольку дальнейшее обострение может увеличить риск ядерного конфликта.

"Помните, когда президент Трамп вступил в должность? У него сразу было предложение. Он предложил Украине и России немедленно прекратить огонь, сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение… Его оценка заключалась в том, что ситуация будет ухудшаться. С другой стороны, у нас было другое предложение — продолжать воевать", – сказал Радев.

Болгарский премьер заявил, что Украина может столкнуться с особо сложной ситуацией зимой из-за российских ударов баллистическими ракетами и беспилотниками. Радев утверждает, что Россия имеет значительное преимущество в дальнобойных средствах поражения, а Украине не хватает истребителей и наземных систем ПВО для эффективного противодействия всем угрозам.

Политик также подверг критике европейский подход к войне. Он заявил, что вместо постоянного обсуждения России следует "начать говорить с Россией" и создавать условия для переговоров.

"Меня не интересует поддержка России. Меня интересует реалистичный подход и то, чтобы наконец-то как можно скорее найти путь к миру. Потому что эта война на истощение является серьезным вызовом миру в глобальном измерении", — отметил Радев.

Отдельное внимание премьер уделил ядерному оружию. По его словам, европейские политики должны оценивать самый плохой сценарий и учитывать, как Москва может отреагировать на дальнейшее усиление давления.

"Мы не можем закрывать глаза на то, что в арсенале России есть ядерное оружие, и что это часть стратегических расчетов", — добавил Радев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марк Рютте отреагировал на ядерные угрозы России в отношении НАТО.