Прекращения огня недостаточно: эксперт назвал единственную концепцию завершения войны

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что нормальная жизнь украинцев невозможна без деоккупации Крыма.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан поддержал это заявление президента и объяснил, почему это важно.
По его словам, проще всего начать деоккупацию территорий именно с Крыма — нужно обесточить и обездвижить полуостров. Для этого, отметил эксперт, производятся соответствующие операции БПЛА. Обесточить военные объекты, заставить россиян покинуть Крым, а за ними тогда вернутся на территорию России "понаехавшие".
По его словам, основная задача нашего казацкого рода – восстановление суверенитета территориальной целостности. При этом подчеркнул, что задача деоккупации Крыма, а затем и Донбасса выполнима. Начинать, по его словам, нужно с полуострова, а освобождение Донбасса возможно уже после развала Российской Федерации.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Китай присоединится к мирным переговорам.