Прекращение огня возможно только при одном условии: экс-министр Кулеба назвал реалистичный сценарий

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Сергій Кречмаровський
Встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпинем, а также заявления дали повод надеяться если не на мир, то хотя бы на прекращение войны в Украине. Зеленский называл и достаточно оптимистичные сроки – через 2 месяца, однако, как отмечали в США, главным вопросом остаются территории.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, каков реалистичный сценарий прекращения огня. По его словам, единственный реалистичный сценарий – это остановка по линии фронта.
Кулеба также объяснил, почему Украина не соглашается на российский сценарий выйти из Донбасса.
Из-за такой уступки, по его словам, ВСУ придется отступить из укрепрайона в поле, в степь, а вражеской армии будет гораздо легче "катиться вперед".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные раскритиковали слова Зеленского о прекращении войны за два месяца. Военный Сазонов убежден, что за это время в России не произойдет радикальных изменений, которые привели бы Путина к невозможности воевать дальше.