Прекращение огня возможно только при одном условии: экс-министр Кулеба назвал реалистичный сценарий

Встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпинем, а также заявления дали повод надеяться если не на мир, то хотя бы на прекращение войны в Украине. Зеленский называл и достаточно оптимистичные сроки – через 2 месяца, однако, как отмечали в США, главным вопросом остаются территории.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, каков реалистичный сценарий прекращения огня. По его словам, единственный реалистичный сценарий – это остановка по линии фронта.

"Россия на него сегодня не идет и если не будет никаких радикальных изменений, если радикально не ухудшится ее ситуация внутри и на фронте, то и не пойдет", — отметил он.

Кулеба также объяснил, почему Украина не соглашается на российский сценарий выйти из Донбасса.

"Да потому, что никто не верит, что когда Украина выйдет из Донбасса, Россия реально прекратит огонь. Все, что мы знаем о России, говорит о том, что она не остановится. А когда нам говорят: "Нет, ну да вы давайте попробуйте", а какая будет цена этой попытки", — отметил он.

Из-за такой уступки, по его словам, ВСУ придется отступить из укрепрайона в поле, в степь, а вражеской армии будет гораздо легче "катиться вперед".

"Это не выдерживает ни военной, ни политической логики", — подытожил эксминистр.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные раскритиковали слова Зеленского о прекращении войны за два месяца. Военный Сазонов убежден, что за это время в России не произойдет радикальных изменений, которые привели бы Путина к невозможности воевать дальше.



