Прекращение огня не работает: Макрон озвучил жесткое требование после смертельного удара по Днепру

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с Украиной после российского удара реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре 29 октября. Французский лидер подчеркнул, что локальных договоренностей о прекращении огня недостаточно, и призвал международных партнеров активизировать усилия по достижению справедливого мира. Об этом Макрон написал в социальной сети X.

Президент Франции Эммануель Макрон. Фото: из открытых источников

Французский президент назвал сообщения о российском ударе по железнодорожному вокзалу в Днепре глубоко грустными. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинцам со словами поддержки и сострадания.

"Я с глубокой грустью узнал, что российский реактивный беспилотник только что упал на железнодорожный вокзал в Днепре, что привело к очень большому количеству жертв. Выражаю президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу свои соболезнования и нашу солидарность", — отметил Макрон.

На фоне российской атаки французский лидер подчеркнул, что международное сообщество должно добиваться более масштабных результатов, чем отдельные договоренности о прекращении боевых действий.

В своем заявлении Макрон также упомянул локальное прекращение огня, согласованное на местном уровне в оккупированных Олешках Херсонской области. По его мнению, такие договоренности не могут заменить более широких усилий для остановки российской агрессии.

"В этом контексте мы должны стремиться к значительно большему, чем локальное прекращение огня, подобно тому, которое только что было согласовано на местном уровне в Олешках. Недопустимо, чтобы Россия продолжала отклонять все предложения по этому поводу, далее делая ставку на эскалацию и нанося удары по гражданским", — заявил французский президент.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп продолжает говорить о возможности договоренностей по завершению войны в Украине, однако реальных предпосылок для быстрого прекращения боевых действий нет.