Предыдущие зимы были цветочками: озвучен страшный план от Путина.

Сегодня Украина значительно улучшила способность защищаться от атак России на критическую инфраструктуру по сравнению с прошлыми годами. Однако враг изменяет свои методы войны, что создает новые вызовы. Об этом сообщает издание "ZN.UA".

Фото: из открытых источников

Атаки РФ теперь менее неожиданны для украинского населения и бизнеса, ведь страна усилила системы противовоздушной обороны, а критически важные энергетические объекты получили дополнительную защиту.

В то же время Россия модернизирует свои средства поражения: летящие за квазибаллистической траекторией баллистические ракеты становятся менее уязвимыми для систем Patriot, а реактивные беспилотники способны летать на большей высоте и продолжительнее, выполняя сложные маневры.

Кроме этого, оккупанты изменили тактику ударов. Если раньше они одновременно наносили удары по генерации электроэнергии и крупным подстанциям в разных регионах, то сейчас концентрируют мощные атаки на одном-двух или трех регионах.

По словам главы Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергея Дяченко, в 2022–2023 годах атаки на энергетический сектор были не менее масштабными, но тогда враг распылял удары по всей системе одновременно. Сейчас фокус сместился на конкретные территории, в частности восточные, северо-восточные области — Днепропетровскую, Черниговскую, Сумскую. Именно поэтому местами ситуация выглядит особенно критической.

Однако, по словам Дьяченко, Украина стала лучше готова не только отражать такие атаки, но и сбавлять их последствия.

