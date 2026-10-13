Правительство изменило правила бронирования работников: какие лимиты для ОПК, энергетики и других

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Slava Kot
Кабинет Министров Украины принял постановление об изменениях в правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения. Документ предусматривает возможное сокращение квот для ряда критически важных предприятий и создание нового органа, контролирующего предоставление статуса критичности и увеличенных лимитов бронирования. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Новые правила бронирования в Украине
Как указывает Ярослав Железняк, документ был принят с доработкой в течение одного дня, а окончательное решение о проценте бронирования должны определить через пять дней.
По данным Железняка, проект предусматривает следующие квоты:
Также предлагается создать Координационный центр при Кабмине. В него должны войти 17 представителей под сопредседателем Минэкономики и Минобороны, а также представители СБУ, ГУР, СВР, Нацполиции, Пенсионного фонда и Гоструда.
Без рекомендации Центра предприятия не смогут получить статус критически важных или лимит бронирования более 50%. Орган также будет иметь право рекомендовать отмену такого статуса.
До 20 октября министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть отраслевые критерии критичности и согласовать их с Центром. Решение о лимите более 50% будет действовать до одного года. В то же время, бронирование потеряет силу, если его не оформят через "Действие" в течение пяти рабочих дней.
По словам Железняка, в проекте пока не определили судьбу уже оформленных бронирований, превышающих новые лимиты.
Нардеп также призвал бизнес подготовить проверяемые документы и показатели: оборонные контракты, долю рынка, уплаченные налоги, валютную выручку, уровень зарплат и отсутствие задолженности. До 20 октября предприятиям советуют выяснить в профильных министерствах и ОГА, как будут меняться отраслевые критерии.
Как отметил Железняк, из проекта убрали норму, которая исключала бы из общего количества работников для расчета бронирования людей с отсрочкой по другим основаниям.