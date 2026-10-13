Правительство изменило правила бронирования работников: какие лимиты для ОПК, энергетики и других

Кабинет Министров Украины принял постановление об изменениях в правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения. Документ предусматривает возможное сокращение квот для ряда критически важных предприятий и создание нового органа, контролирующего предоставление статуса критичности и увеличенных лимитов бронирования. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Новые правила бронирования в Украине

Как указывает Ярослав Железняк, документ был принят с доработкой в течение одного дня, а окончательное решение о проценте бронирования должны определить через пять дней.

"Правительство только приняло на своем заседании Постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Документ был принят с однодневной доработкой, а в части процента бронирования – с пятидневным", — сообщил нардеп.

Как могут измениться лимиты бронирования

По данным Железняка, проект предусматривает следующие квоты:

— оборонно-промышленный комплекс и энергетика – со 100% до 85%;

— теплоснабжение, водоканалы и управление бытовыми отходами – с 75% до 60%;

— остальные критически важные предприятия — без изменений, на уровне 50%.

Также предлагается создать Координационный центр при Кабмине. В него должны войти 17 представителей под сопредседателем Минэкономики и Минобороны, а также представители СБУ, ГУР, СВР, Нацполиции, Пенсионного фонда и Гоструда.

Без рекомендации Центра предприятия не смогут получить статус критически важных или лимит бронирования более 50%. Орган также будет иметь право рекомендовать отмену такого статуса.

До 20 октября министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть отраслевые критерии критичности и согласовать их с Центром. Решение о лимите более 50% будет действовать до одного года. В то же время, бронирование потеряет силу, если его не оформят через "Действие" в течение пяти рабочих дней.

Что будет с действующими бронированиями

По словам Железняка, в проекте пока не определили судьбу уже оформленных бронирований, превышающих новые лимиты.

Нардеп также призвал бизнес подготовить проверяемые документы и показатели: оборонные контракты, долю рынка, уплаченные налоги, валютную выручку, уровень зарплат и отсутствие задолженности. До 20 октября предприятиям советуют выяснить в профильных министерствах и ОГА, как будут меняться отраслевые критерии.

Как отметил Железняк, из проекта убрали норму, которая исключала бы из общего количества работников для расчета бронирования людей с отсрочкой по другим основаниям.

"Оставили, что у нее можно считать работники с отсрочкой (студенты, сидетели, родители троих детей). То есть как есть сейчас", — добавил Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп призвал разбронировать Офис Президента и телемарафон вместо коммунальщиков и оружейников.