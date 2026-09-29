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Правила в тылу возмущают военных: кто подвергает людей смертельной опасности

Военный Сазонов объяснил, почему выгонять людей на улицу во время тревоги плохая идея

29 сентября 2026, 14:24
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Кречмаровская Наталия

Инструкции по безопасности во время воздушной тревоги требуют всех покинуть помещение и перейти в укрытие. Государственные и часть частных организаций не работают при желтом уровне угрозы. Однако чаще люди, которых попросили выйти из помещения, остаются возле здания и ждут, пока угроза закончиться.

Правила в тылу возмущают военных: кто подвергает людей смертельной опасности

Военные. Иллюстративное фото

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов убежден, что такая практика несет еще большую угрозу, чем если бы люди оставались в помещении. Он рассказал, что в упавшей в Ирпенской общине боевой части "Шахеда" обнаружили металлические шарики. Объяснил, что их используют как поражающие элементы, чтобы увеличить количество пострадавших от взрыва.

"Поэтому когда согласно инструкциям и по собственному усмотрению во время дроновой тревоги вы гоните людей из помещения банков, магазинов, организаций — вы подвергаете их опасности. Если рядом упадет такой дрон — эти шарики поразят всех, кого вы заставили переждать тревогу на улице. А защитит от них даже самая тонкая стена. Поэтому лучше укрыться в помещении. Но это надо думать, а не делать по инструкциям”, — подчеркнул военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия значительно усилила обстрелы Киева — под удары попадают жилые дома, больницы, школы, АЗС, офисные здания и т.д.

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак рассказал, какие еще объекты могут обстрелять россияне. Одним из таких объектов, по его словам, может быть дамба. Эксперт согласился, что ресурсы и возможности у врага есть, но пока этого не делали.



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Источник: https://www.facebook.com/kirilo.pravdorub/posts/pfbid0NSDgRQnV4FKhsoHjA3uev5P476RHhQsVD2gS9BYFNf8C7qKwg1w7UyXpyVXFJ8Yml
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