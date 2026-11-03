Пожар на одном из крупнейших НПЗ России: какой регион РФ охватило зарево огня

В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. После атаки на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают украинские мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+, Exile+ и Supernova+, российское издание ASTRA и губернатор Михаил Евраев.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

ASTRA пишет, что OSINT-эксперт изучил фото и видео, присланные читателями, и установил по ним место возгорания – Ярославский НПЗ, входящий в число пяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Около трех часов ночи объявили угрозу атаки БПЛА, позднее – ракетную опасность.

"Славнефть-ЯНОС" входит в компанию "Славнефть", которую совместно контролируют "Роснефть" и "Газпром нефть". Предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут, авиационный керосин, масла, парафины и другую нефтепродукцию.

Завод снабжает Центральный и Северо-Западный регионы России, в том числе Московскую область. Среди потребителей его продукции, по имеющимся данным, есть предприятия военно-промышленного комплекса РФ. В частности, топливо с НПЗ используется для военной авиации и техники.

Официальная информация о масштабах повреждений, возможной остановке производства и влиянии атаки на работу предприятия пока не приводится. Информация о пострадавших также не уточнена.

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