Появилась реакция Украины на трехстороннюю встречу Трампа, Си и Путина

Украина выступила против идеи трехсторонней встречи лидеров США, Китая и России без Киева. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такой формат переговоров может не приблизить завершение войны, а наоборот будет решением, которое поощрит Владимира Путина продолжать агрессию против Украины.

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига заявил, что реальный шанс поскорее закончить войну могла бы дать другая встреча. По его словам, именно Киев должен быть непосредственным участником переговоров по будущему Украины.

"Трехсторонняя встреча между лидерами Украины, США и России могла бы помочь завершить войну быстрее. Трехсторонняя встреча между лидерами России, Китая и США имела лишь противоположный эффект: поощряла бы Путина продолжать эту войну", — заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что приглашение к переговорам с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином без конкретных шагов к миру лишь усугубит его политические амбиции.

"Россия не является глобальной силой; она является глобальной проблемой", – заявил Сибига.

Глава МИД также обратил внимание на масштаб экономических проблем России, потери ее армии в размере 1,6 млн человек и последствия международных санкций. По мнению министра, эти обстоятельства не дают оснований рассматривать Путина как лидера, заслуживающего особого международного статуса.

В то же время Сибига назвал условие, при котором участие Путина в такой встрече могло бы быть оправданным. По его словам, речь идет о реальном шаге к миру, в частности, согласие на прекращение огня еще до начала переговоров. Однако министр подчеркнул, что усиление российских атак на гражданское население свидетельствует об обратном.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Владимир Путин предложил провести трехстороннюю встречу в ноябре. Инициативу он озвучил во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 9 октября. Ожидается, что стороны могли бы обсудить войну в Украине и возможные условия ее завершения. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что контакты относительно потенциальной встречи Си, Трампа и Путина продолжаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина поддержала предложения по прекращению огня: как отвечает Путин.