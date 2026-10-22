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Повторить Ялту-1945 года уже не получится: названа причина, почему Путин обречен на роковое поражение

Политолог считает, что российский диктатор стремится продемонстрировать миру статус сверхдержавы, однако реальное влияние Москвы постепенно ослабевает.

22 октября 2026, 14:00
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Клименко Елена








Российский диктатор Владимир Путин стремится встретиться с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы продемонстрировать собственное влияние на мировую политику. Однако амбиции Кремля не отвечают реальным возможностям России, постепенно теряющей влияние на ряд стран. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.

Повторить Ялту-1945 года уже не получится: названа причина, почему Путин обречен на роковое поражение

Фото: из открытых источников

Комментируя заявления помощника Путина Юрия Ушакова о возможной встрече лидеров в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября, эксперт предположил, что российский диктатор стремится воспроизвести символику Ялтинской конференции 1945 года, когда лидеры победивших государств обсуждали послевоенное устройство мира.

По словам Бобиренко, Путину важно оказаться за одним столом с руководителями США и Китая, чтобы создать впечатление, что Россия до сих пор принадлежит к ведущим мировым государствам и может влиять на распределение сфер влияния.

"Путин очень давно и последовательно хочет осуществить, я считаю, что это его главная мечта жизни, показать всему миру, что… ну, повторить Ялту 45 года", — отметил политолог.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что позиции Москвы на международной арене ослабевают. По его оценке, Армения и Азербайджан все больше удаляются от российского влияния, а Казахстан развивает сотрудничество с другими партнерами. Кроме того, Россия становится все зависимее Китая в экономическом плане.  

Бобиренко также поставил под вопрос заинтересованность Си Цзиньпина во встрече, которая могла бы поднять международный статус Путина. Китайский лидер, по мнению эксперта, имеет свои стратегические цели и не обязательно захочет помогать Кремлю демонстрировать величие.

"Россия давно уже придаток экономический, сырьевой придаток Китая", — подчеркнул Бобиренко.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aGPy1APjIGY
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