Повторение Мюнхена как никогда близко: в Чехии предупредили об опасной сделке за счет Украины

Мир не должен соглашаться на решение относительно будущего Украины без участия самой Украины, а территориальные уступки России не гарантируют долгосрочного прекращения войны. Об этом заявила депутат парламента Чехии и бывшая министр обороны страны Яна Чернохова в комментарии Укринформу.

Украина и Чехия. Фото: из открытых источников

Чернохова сравнила нынешние дискуссии вокруг возможного завершения войны с событиями 1938 года. Тогда Великобритания, Франция, Германия и Италия заключили Мюнхенское соглашение без участия Чехословакии. Документ предусматривал передачу Судетской области Германии, а его сторонники рассчитывали таким образом избежать большой войны.

По мнению Черноховой, этот исторический опыт должен служить предупреждением для современных переговоров о прекращении российско-украинской войны. Она подчеркнула, что решения о территориях и послевоенном устройстве Украины должны приниматься с непосредственным участием Киева.

"Мы не имеем права пожертвовать Украиной", — заявила чешский политик.

Она также выступила против подхода, при котором территориальные уступки рассматриваются как цена за достижение мира.

При этом сама дискуссия о возможных территориальных договоренностях остается частью международных переговоров и различных предложений по завершению войны. Украина публично заявляла, что вопросы территорий и будущих гарантий безопасности должны рассматриваться в рамках переговорного процесса.

Отдельно Чернохова обратила внимание на российские удары по энергетической инфраструктуре Украины. По ее словам, разрушение критически важных объектов накануне зимы нельзя воспринимать как обычную составляющую войны.

Заявление чешского политика прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможном формате будущего мирного соглашения. Одним из наиболее сложных вопросов остаются территории, гарантии безопасности Украины и механизм, который должен обеспечить выполнение договоренностей после прекращения боевых действий.

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