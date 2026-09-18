Повреждены школа, больницы и железная дорога, часть города осталась без газа: где РФ устроила бедствие

Конотоп Сумской области в ночь на 18 сентября подвергся массированной атаке российских беспилотников. Удары пришлись не только по жилому сектору, но и по объектам социальной и критической инфраструктуры города. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Удар по Конотопу. Фото: из открытых источников

По словам городского головы, среди поврежденных объектов оказались учебные и медицинские учреждения. В частности, пострадали помещения детского сада и здание школы №11. Кроме того, повреждения получили многие частные дома и объекты железнодорожной инфраструктуры.

"Есть много поврежденных частных домов. Есть повреждения в медицинских учреждениях. Еще повреждена железная дорога", — сообщил Семенихин.

Одним из наиболее ощутимых последствий атаки стало повреждение газораспределительной сети. Из-за этого значительная часть Конотопа осталась без газоснабжения. Также были перебиты многочисленные линии электропередачи, что создало дополнительные проблемы для жителей и коммунальных служб.

По предварительным данным, травмы получили две женщины. При этом информация о масштабах повреждений продолжает уточняться.

Атака затронула сразу несколько сфер городской инфраструктуры — от жилья и медицины до транспорта и коммунальных сетей. Власти города и соответствующие службы должны оценить последствия ударов и определить объем необходимых восстановительных работ.

Конотоп находится в Сумской области, которая регулярно подвергается российским ударам из-за близости к границе. Нынешняя атака стала очередным эпизодом ударов по региону, где последствия повреждения энергетической и коммунальной инфраструктуры особенно ощутимы для гражданского населения.

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