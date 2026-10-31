Потери армии РФ приблизились к шокирующим цифрам: на Западе обнародовали новые оценки

Российская армия могла потерять в войне против Украины от 374 тысяч до 770 тысяч военнослужащих убитыми. Если учитывать раненых, общие потери оккупационных войск могут составлять от 1,4 до 2,1 миллиона человек. Такие оценки приводит издание The Economist по состоянию на 30 октября.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что Москва не публикует достоверную статистику погибших и раненых, поэтому подсчеты основаны на специальной статистической модели. Она объединяет сведения западных разведывательных служб, оборонных ведомств и независимых исследователей, а также учитывает интенсивность боевых действий и изменения линии фронта.

Динамика оценок свидетельствует о значительном увеличении потерь. В июле 2025 года количество погибших оценивалось в 190-350 тысяч, а в мае 2026-го – уже в 280-518 тысяч. Таким образом, всего за полгода нижняя граница оценки выросла на 94 тысячи, а верхняя – на 252 тысячи человек.

Украинские данные также указывают на рекордные потери российских войск. По информации Генерального штаба ВСУ, только за октябрь 2026 года Россия лишилась 49 040 военнослужащих. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года – 48 670 человек.

Значительную роль в уничтожении живой силы противника играют беспилотники. По оценкам украинской стороны, с начала 2026 года Силы обороны с помощью дронов ликвидировали и ранили около 302 тысяч российских военных.

При этом реальные масштабы потерь могут отличаться от опубликованных оценок. Независимо проверить точное количество погибших и раненых крайне сложно из-за отсутствия открытой российской статистики и продолжающихся боевых действий.

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