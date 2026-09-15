"Посыпались" даже бывшие топ-чиновники: неожиданный совет Кулебы перед "черной" зимой

Украинцев все больше охватывает паника из-за "черной" зимы, о которой предупреждают эксперты. Отмечают, что самая сложная будет ситуация в крупных городах. Под особо пристальным вниманием врага столица. А учитывая разветвленность теплосетей, проблемы с подготовкой к отопительному сезону и сокрушительные удары, которые нанесли россияне по ТЭЦ прошлой зимой, ситуация действительно может быть сложной. Добавляют паники и постоянные атаки РФ, разбитые склады в Украине.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что и он со своей женой "уже сыпется". Однако подчеркнул, что главное – не поддаваться эмоциям. Он отметил, что ему пишут украинцев и говорят об ужасном эмоциональном состоянии.

"Какие бы решения вы не принимали, пожалуйста, не принимайте их под давлением эмоций. Выдохните, сядьте и решайте. И второе, мой совет: обязательно проходите какие-либо испытания вместе с близкими людьми, которых любите вы и любящие вас. Не оставайтесь наедине со всеми этими проблемами и найдите что-то, что вас успокоило”, — посоветовал Кулеба вместе со своей женой.

Также экс-министр дал интересный совет.

"Первый совет: выйдите из соцсетей. От того, что вы пропустите новость, как где-то разбомбили еще один склад, ничего для вас в жизни не изменится", — отметил Кулеба. А его жена добавила: "Если это ваш склад, то вам позвонят".

Один из советов Кулебы и его жены — дозировано потреблять новости и не сидеть постоянно в соцсетях.

Напомним: портал "Комментарии" писал, российские войска значительно усилили обстрелы Украины. Главный акцент делают на баллистику, ведь это самое слабое место Украины.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба записал специальное видео после очередного удара по Киеву. По его словам, вопрос антибаллистической способности быстро решить Украина не может.



