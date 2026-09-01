Посол ЕС шокировала признанием после жуткого удара по Киеву: планирует ли выезжать из Украины

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала, как постоянные российские атаки на Киев изменили ее повседневную жизнь. По словам дипломатки, из-за регулярных воздушных тревог, взрывов и ночных ударов она испытывает все сильнее страх и усталость.

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Матернова призналась, что уже бодрствует в обычной постели. В гостиничном номере она перенесла матрас в ванную, которую считает более защищенным местом. Однако во время особо опасных атак дипломатка спускается в бомбоубежище.

Рассказывая о ночи против 1 сентября, госпожа отметила, что после сигнала тревоги была вынуждена покинуть ванну и перейти к укрытию. Вскоре в столице раздалась серия мощных взрывов.

"Потом Киев начал дрожать. Россия приступила к очередному масштабному нападению, применив баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество беспилотников с реактивными двигателями. По всему городу раздавались взрывы", — рассказала Матернова.

Дипломатка подчеркнула, что интенсивность российских атак становится все более тяжелой для людей. В то же время, она не жалеет о дипломатическом назначении в Украине и отмечает, что Киев стал для нее особым городом.

"Я бы все равно не выбрала ни одного другого дипломатического назначения. Я люблю этот город и восхищаюсь этой страной. Но интенсивность этих атак становится невыносимой. Люди истощены. Города истощены. Вся страна живет в постоянном стрессе", — заявила она.

Матернова также призвала не требовать от украинцев очередных доказательств стойкости, ведь они демонстрируют ее каждый день. По ее словам, после лет полномасштабной войны людям, прежде всего, необходима возможность нормально спать и жить без постоянного ожидания следующего удара.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин уже в четвертый раз с начала полномасштабной войны увеличил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) — закрытой силовой структуры, отвечающей, в частности, за безопасность высшего руководства РФ. Соответствующий указ предусматривает увеличение предельной численности работников центрального аппарата с 785 до 812 человек.