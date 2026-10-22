После выхода США по переговорам для Украины начнется самое страшное: политолог назвал два сценария



















Переговорный процесс по завершению войны зависит не только от заявлений Дональда Трампа, но и от стратегических интересов Соединенных Штатов. Если дипломатические усилия Вашингтона не принесут результата, американская администрация может уделять урегулированию меньше внимания, в то же время развивая отношения с Россией по другим направлениям. Об этом заявил политический аналитик Андрей Выгиринский.

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Комментируя заявления Трампа о возможности скорейшего завершения войны, эксперт подчеркнул, что американскую политику следует оценивать как долгосрочную стратегию, а не как последовательность отдельных заявлений. По его словам, тактические шаги Вашингтона могут изменяться в зависимости от обстоятельств, но это не обязательно означает изменение основных целей американской администрации.

"Американцы не меняют свою стратегию. Меняются оперативные, тактические подходы, поиск путей", — объяснил Выгиринский.

Аналитик предположил, что развитие событий может пойти одним из двух направлений: либо удастся завершить войну при посредничестве США, либо боевые действия будут продолжаться, а отношения Вашингтона и Москвы будут развиваться параллельно с конфликтом. Во втором случае американское участие в непосредственном переговорном процессе может стать менее активным.

"Война либо завершится при посредничестве США, либо она продолжится, а отношения США и России будут существовать параллельным треком", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это еще не будет означать приближение мира. Кремль, вероятно, пытается продемонстрировать Дональду Трампу якобы дипломатический прогресс, не отказываясь от продолжения боевых действий. Такой сценарий может затянуть войну еще долго. Такую оценку высказал политолог Петр Олещук.