После выборов Путин шокирует россиян своим жестким решением: раскрыт план Кремля по войне

После выборов в Госдуму Россия может приступить к новой волне мобилизации, однако Кремль, вероятно, будет избегать формулировки "общая мобилизация". Одновременно могут быть введены ограничения на выезд из страны для мужчин призывного возраста. Такой прогноз озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Мобилизация в России. Фото: 24Канал

По его словам, российские власти могут использовать другое юридическое название для нового набора в армию, в частности представить его как очередную "частичную мобилизацию".

"Мобилизацию будут проводить открыто, но под разными названиями, например, объявят "частичную мобилизацию 2.0"", — заявил Коваленко.

Обозреватель пояснил, что Кремль будет пытаться избежать формулировок, которые могли бы означать официальное признание войны и повлечь за собой дополнительные политические и юридические последствия.

По прогнозу Коваленко, в случае начала нового призыва осенью мобилизованные могут отправляться на фронт в максимально сжатые сроки.

"Если в октябре начнется мобилизация, уже в ноябре новобранцы будут на поле боя. Не удивлюсь, если первых мобилизованных отправят на фронт уже 14-15 октября", — отметил эксперт.

Он предполагает, что длительной подготовки новобранцев не может быть, а новые подразделения будут использовать прежде всего для пополнения потерь и кадрового дефицита российской армии.

Еще одним возможным следствием мобилизации Коваленко называет ужесточение контроля на границах РФ. По его мнению, часть россиян призывного возраста попытаются покинуть страну, поэтому Кремль может ограничить возможности для выезда.

"Только что состоятся выборы и старые-новые депутаты займут места в Госдуме, Россия сразу же закроет границы", — прогнозирует Коваленко.



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