

















Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть войну России против Украины исключительно как конфликт, в котором Киев защищается, но не наносит ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. Такой подход, считает обозреватель, создает неравные условия для сторон и ограничивает возможности Украины ослаблять военный потенциал противника, считает журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

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Эксперт связывает эту позицию с американским отношением к России как к великому государству, удары по которому якобы должны быть недопустимы. По его словам, именно этим можно объяснять давление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие объекты и ограничение отдельных возможностей американской поддержки.

"С точки зрения Трампа, российско-украинская война должна быть с нашей стороны оборонной войной. Он хочет, чтобы мы вернулись к ситуации, которая была до 2025 года: Россия пытается оккупировать нашу территорию и нас уничтожает, а мы обороняемся, сбиваем ракеты и беспилотники и не пускаем дальше российскую армию."

Журналист считает, что такая логика может постепенно сужать для Украины перечень целей, по которым разрешено наносить удары. Если Киев согласится не атаковать нефтеперерабатывающие предприятия, следующими ограничениями могут стать удары по военным заводам или энергетическим объектам. Это, по его оценке, ослабляло возможности Украины влиять на способность России продолжать войну.

"Сегодня тебе говорят не бить по нефтепереработке, завтра — не бить по военным заводам, а послезавтра — не трогать энергетику. Мол, мы даже дадим тебе чем обороняться, только не трогай российские объекты. В этом и заключается логика такого подхода", — пояснил обзор.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп стремится добиться подписания мирного соглашения между Украиной и Россией во время саммита G20, который состоится в декабре во Флориде. Президент Украины Владимир Зеленский считает такой сценарий вполне реальным, однако отмечает, что сначала нужно остановить горячую фазу войны.