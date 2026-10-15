После слов Зеленского долго ждать не пришлось: по какому важному НПЗ ударила Украина

В ночь на 15 октября российские регионы подверглись новой массированной атаке беспилотников. В Рязанской области власти подтвердили возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков, также об атаке отчиталось Минобороны России.

Атака на Рязанский НПЗ. Фото: из открытых источников

По словам Малкова, беспилотники атаковали область ночью и утром. Помимо НПЗ, повреждения зафиксированы на территории другого предприятия в Рязани: там пострадали складское помещение и автомобили.

Губернатор утверждает, что в результате атаки среди гражданского населения пострадавших нет. На местах происшествий работают оперативные службы, а региональные власти устанавливают масштабы материального ущерба.

Подробности повреждений нефтеперерабатывающего завода и возможные последствия для его работы официально не уточняются. Независимого подтверждения масштабов разрушений на момент публикации нет.

Особое внимание атаке придает ее время: она произошла после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Такая инфраструктура имеет стратегическое значение для российского топливного сектора и экономики, в том числе из-за роли экспорта энергоносителей.

Украина ранее неоднократно наносила удары по объектам нефтяной промышленности России. Подобные атаки могут приводить к повреждению производственных мощностей и осложнять работу топливной инфраструктуры. При этом реальные последствия каждого удара зависят от характера повреждений и сроков восстановления объекта.

Официальных данных о том, насколько серьезно пострадал Рязанский НПЗ и повлияет ли произошедшее на объемы переработки нефти, пока нет.

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