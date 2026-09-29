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После провала кампании террора Путин перейдет к новому страшному плану: озвучено срочное заявление

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия ищет новые уязвимые места Украины и пытается повлиять на внутреннюю ситуацию

29 сентября 2026, 11:15
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Клименко Елена

Россия активно ищет новые уязвимые места Украины, поскольку предварительные удары по военным объектам и складам, по оценке военного эксперта Олега Жданова, не принесли ожидаемого результата. Теперь Кремль пытается изменять цели и найти способ повлиять не только на ситуацию на фронте, но и на внутреннюю стабильность Украины. Об этом Жданов рассказал в комментарии ТСН.ua.

После провала кампании террора Путин перейдет к новому страшному плану: озвучено срочное заявление

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, российские военные находятся в состоянии активного поиска целей, которые могли бы оказать ощутимое влияние на ход войны. В то же время, атаки на украинские военные объекты и склады, несмотря на нанесенные повреждения, не привели к кардинальным изменениям на фронте.

"Дело в том, что РФ в поиске. Они в интенсивном поиске. Они поняли, что у нас нет таких военных объектов, которые влияли бы на ситуацию на фронте", — пояснил Жданов.

Он отметил, что российские удары по составам также не позволили Москве добиться желаемого эффекта. Именно поэтому, по его мнению, РФ пытается определить другую критическую точку, удар по которой мог создать серьезные проблемы для Украины.

"Они довольно много нам повредили складов, но это никак не повлияло на ситуацию в стране или на фронте. И они просто пытаются найти, скажем так, такую ахиллесовую пятку у нас", — заявил военный эксперт.

В то же время, эксперт подчеркнул, что, по его мнению, такая тактика может давать противоположный эффект. По словам Жданова, российские атаки не только не ослабляют готовность украинцев к сопротивлению, но и могут усиливать ее.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия не изобрела новой "теории победы" в войне против Украины, а продолжает реализовывать стратегию, которую Кремль постепенно менял после провала плана быстрого захвата Киева. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.



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