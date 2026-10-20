

















Россия может рассматривать завершение войны не как поиск взаимоприемлемого компромисса с Украиной, а как способ установить над ней контроль и ограничить ее независимость. Такое мнение высказал сегодня журналист Виталий Портников, анализируя возможные условия переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном.

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По словам журналиста, украинское и российское руководство могут по-разному понимать, что означает капитуляция. Территориальные уступки, ограничение украинской армии или отказ от перспективы вступления в НАТО не обязательно удовлетворят российскую сторону.

Портников считает, что стратегические намерения Владимира Путина могут выходить за рамки контроля над отдельными территориями. По его мнению, Кремль стремится лишить Украину возможности самостоятельно определять собственное будущее.

"Речь идет не только о территориях или условиях прекращения огня. Важно понимать, признает ли российское руководство право Украины существовать как независимое государство", — так можно передать суть оценки журналиста.

Он также обратил внимание на возможные требования Москвы относительно нейтрального статуса Украины, сокращение ее оборонных возможностей, а также изменения в языковой и религиозной сферах. По мнению Портникова, согласие Киева на отдельные условия не гарантирует, что Россия откажется от дальнейшего давления.

Отдельно журналист упомянул Нагорный Карабах, где изменение контроля над территорией сопровождалось массовым выездом армянского населения. Этот пример он привел, объясняя возможные риски украинцев в случае установления российского контроля над частью страны.

"Даже если стороны договорятся об определенных уступках, это еще не означает, что все претензии Кремля исчерпаны", — подытожил Портников.

Портал "Комментарии" уже писал , что у Украины есть перспективные ракетные разработки, однако для усиления дальнобойных способностей необходимо ускорить их масштабирование. В то же время, создание собственной системы противоракетной обороны против баллистических целей остается сложной технологической задачей. Об этом заявил народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.