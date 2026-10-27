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После перемирия в Олешках Путин воплотит свой худший сценарий войны: эксперт ошеломил угрозой

Лакийчук предположил, что Россия может воспользоваться поводом для эвакуации, чтобы завести в Олешки военные и инженерные подразделения

27 октября 2026, 12:00
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Клименко Елена

Российские войска могут использовать гуманитарное перемирие в оккупированных Олешках в Херсонской области не только для эвакуации гражданских, но и для укрепления собственных позиций. В частности, оккупанты могут разминировать дороги для перемещения военной техники и усилить свое присутствие на левом берегу Днепра. Об этом в эфире программы "Что дальше?" на телеканале "Эспрессо" заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

После перемирия в Олешках Путин воплотит свой худший сценарий войны: эксперт ошеломил угрозой

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, проведение гуманитарной операции сопровождается рядом военных рисков. В частности, разминирование маршрутов, необходимых для проезда эвакуационных колонн может открыть путь и для российских подразделений.

Лакийчук предположил, что под предлогом обеспечения эвакуации в Олешки могут зайти российские военные и инженерные подразделения. Даже по завершении перемирия они могут остаться на занятых рубежах, что позволит оккупантам закрепиться на новых позициях и создать дополнительные угрозы для украинских сил.

"С военной точки зрения это перемирие им выгодно, но на левом берегу Днепра живут наши люди", — подчеркнул эксперт.

В то же время он выразил опасение, что вместо эвакуации на подконтрольную Украине гражданскую территорию могут принудительно вывозить в Россию или в другие оккупированные районы. По мнению Лакийчука, гарантии безопасного выхода людей остаются сомнительными.

Эксперт также поставил под вопрос, смогут ли американские журналисты, наблюдающие за гуманитарной операцией, реально обеспечить безопасность гражданских. Он напомнил об эвакуации из Мариуполя в 2022 году и трагедии в Оленовке, отметив, что предыдущий опыт международных договоренностей не всегда обеспечивал защиту украинцев.

Портал "Комментарии" уже писал , что на Западе распространился миф о том, что Россия всегда побеждает, однако история свидетельствует об обратном. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время общения с журналистами на мероприятии Igrzyska Wolności 2026 года.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rosiya-mozhe-vikoristati-peremirya-v-oleshkakh-dlya-prosuvannya-viysk-i-zmitsnennya-pozitsiy-viyskoviy-ekspert-lakiychuk
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