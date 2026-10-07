После наступления "мира" Украину ждет тотальное уничтожение: эксперт поразил жестким ультиматумом



















Российские удары по Украине могут иметь не только военную, но и политическую цель – усилить давление на общество и подтолкнуть Киев к невыгодным договоренностям. Политолог Владимир Фесенко считает , что говорить о принуждении Украины к капитуляции сегодня уже нельзя отмахнуться как от конспирологии.

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"Я считаю, что это абсолютно не конспирология, это та реальность, в которой мы живем. Россия сотнями лет хотела бы иметь Украину оккупированной, подчиненной, возможно, просто уничтоженной", — заявил Фесенко.

По его мнению, главная опасность состоит в попытке представить территориальные и политические уступки как единственный путь к прекращению войны. При этом русские удары по тылу могут формировать чувство истощения и тупика, тогда как параллельно продвигаются тезисы о необходимости договариваться.

"В результате у нас будет не мир, а просто уничтожение украинцев. То есть представим себе, что мы соглашаемся на капитуляцию", — подчеркнул политолог.

Фесенко считает, что Украине важно четко различать прекращение боевых действий и мир. Если договоренность будет предусматривать отказ от суверенитета, территорий или права самостоятельно определять будущее, то она не устранит российскую угрозу.

"Поэтому, когда нам внешние силы говорят о каком-то мире, мы понимаем, что это капитуляция", — сказал Фесенко.

По словам эксперта, даже продолжающаяся война не означает, что ситуация навсегда будет оставаться такой, как сегодня. Именно поэтому Киеву, по его мнению, важно не соглашаться с решениями, которые могут лишить Украину возможности защищаться в будущем.

Портал "Комментарии" уже писал , что у Зеленского уже категорически похоронили все надежды на мир: украинцев шокировали заявлением.