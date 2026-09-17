Выборы в Госдуму РФ 18–20 сентября могут стать важным политическим пределом для Кремля. После голосования российские власти получат больше пространства для решений, которые могли бы вызвать недовольство населения накануне выборов. На этом фоне особое значение приобретает вопрос дальнейших действий Москвы в войне против Украины. Попробует ли Путин после 20 сентября резко поднять ставки — усилить наступление на фронте, начать новую волну мобилизационных мероприятий и увеличить количество массированных ударов или, наоборот, Кремль начнет готовить почву для переговоров? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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По мнению чат-бота ChatGPT , после завершения выборов Кремль может попытаться усилить военное давление на Украину, активизировав наступательные действия на отдельных участках фронта и увеличив количество ракетно-дроновых атак. Особое значение с приближением холодов приобретают удары по энергетической и коммунальной инфраструктуре, которые Москва может использовать в качестве дополнительного инструмента давления. Другим возможным шагом станет расширение комплектования русской армии.

В то же время усиление боевых действий не исключает дипломатическую активность. Кремль может попытаться соединить военное давление с переговорами, стремясь перед возможными договоренностями улучшить свои позиции на фронте. Москва также может использовать контакты с США для обсуждения санкций и условий возможного прекращения боевых действий. Поэтому после 20 сентября Россия может не переходить к принципиально новой стратегии, а усилить уже существующую модель: продолжать войну, наращивать давление на Украину и одновременно покидать открытый дипломатический канал.

Чат-бот Gemini считает, что после 20 сентября вряд ли следует ожидать резкого пересмотра общей стратегии Кремля в войне против Украины. В то же время завершение избирательной кампании может дать российским властям больше пространства для использования непопулярных внутри страны инструментов. Поэтому изменения могут касаться, прежде всего, тактики и интенсивности действий. Одним из возможных направлений станет усиление комплектования армии. Вместо ставки преимущественно на финансовое стимулирование контрактников Москва может активнее использовать административное давление, резервистов и другие механизмы пополнения личного состава. В то же время, официального решения о новой общей мобилизации пока нет.

Другим направлением может стать наращивание боевой активности на отдельных участках фронта, где российские войска постараются достичь заметных результатов до наступления зимы. Параллельно с этим сохраняется риск усиления ракетно-дроновых атак по украинской энергетической и другой критической инфраструктуре.

По мнению чат-бота Copilot , по первому сценарию Москва после выборов может продемонстрировать большую готовность к переговорам и попытаться добиться ослабления международного и санкционного давления. Такая дипломатическая активность не обязательно будет означать скорейшее прекращение войны: пауза в боевых действиях потенциально может быть использована Россией для пополнения ресурсов и перегруппировки войск. Противоположный сценарий предполагает новый виток эскалации. Кремль может сделать ставку на усиление наступательных операций, увеличение количества ракетно-дроновых ударов по критической инфраструктуре Украины и активизацию информационного давления, пытаясь улучшить свои позиции перед возможными будущими договоренностями.

Третий вариант предполагает сочетание дипломатии и продолжение боевых действий. Москва может поддерживать переговорные контакты с США и другими государствами, одновременно не уменьшая военного давления на Украину. Такая модель позволяла бы Кремлю демонстрировать внешнюю готовность к диалогу, но параллельно пытаться изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что 20 сентября вряд ли станет днем мгновенного изменения российской стратегии. Значительно важнее будут следующие недели. Именно тогда станет ясно, использует ли Кремль завершение выборов для усиления войны, попытается ли конвертировать результаты голосования во внутреннюю демонстрацию поддержки и перейти к новому этапу дипломатического торга.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские Силы обороны уже несколько месяцев проводят в Донецкой области операцию под названием "Вивальди", подробности которой длительное время не разглашались. Ее главная задача – улучшение тактического положения украинских подразделений и выход на более выгодные для дальнейшей обороны рубежи.