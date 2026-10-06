После этого все станет ясно: комбат ошарашил неожиданными сроками полного поражения Путина в войне

Планы кремлевского диктатора Владимира Путина по Украине могут потерпеть крах, а уже весной станет понятнее, когда и при каких условиях может завершиться война. Такое мнение высказал командир батальона беспилотных систем 151 отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

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Военный уверен, что цель Кремля не ограничивается захватом отдельных украинских областей. По его словам, Путин стремится реализовать более масштабный имперский замысел.

"У российского царька только один план — построение империи. Путин болен империализмом. Все прекрасно понимают, что война ведется не на территории", — заявил "Лука".

Комбат считает, что российский лидер видит себя "собирателем земель" и готов тратить на достижение этой цели огромные человеческие и материальные ресурсы. В то же время, ситуация на фронте, потери армии РФ и внутренние проблемы России, по его мнению, могут разрушить эти планы.

Отдельным фактором "Лука" назвал возможное недовольство российских элит, которые из-за войны войны и ее последствий теряют свое состояние. В сочетании с ударами Украины на большие расстояния это может усилить давление на Кремль.

"Эти факторы вместе с нашими ударами на большие расстояния сформируют картину, которую мы увидим уже весной. После зимы станет ясно, когда и на каких условиях закончится война", — предположил военный.

Именно после прохождения зимнего периода, по его прогнозу, для Украины может открыться новое "окно возможностей".

"После зимы откроется окно возможностей, и мы увидим, в чью пользу все сложится. Если мы их прижмем, и россияне захотят переговоров, вряд ли придется о чем-то с ними договариваться", — заявил Лука.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейский Союз сохраняет намерение полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года, несмотря на нынешний энергетический кризис и существенный рост стоимости энергоносителей. Об этом 6 октября заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге.