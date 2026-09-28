После этого решения Си Путин мгновенно прекратит войну в Украине: эксперт удивил громким сценарием



















Китай может быть заинтересован в том, чтобы подтолкнуть Россию к энергетическому перемирию, ведь для Пекина важны остаются стабильные и дешевые поставки нефти. Такое мнение высказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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По словам эксперта, нынешняя ситуация на мировом нефтяном рынке создает для Китая дополнительные стимулы влиять на Москву. Российская нефть продается со скидкой, однако ее цена все равно зависит от глобальных котировок.

"Китаю нужен не просто ресурс, ему нужен более дешевый ресурс и достаточно дешев для того, чтобы функционировала собственная экономика. И именно этот аспект с политической точки зрения, я думаю, будет стимулировать Пекин и конкретно Си действительно толкать россиян к энергетическому перемирию", — заявил Чаленко.

В то же время, он не ожидает, что возможная договоренность автоматически станет долгосрочной. По мнению политолога, Москва также пытается продвигать собственные интересы в отношениях с Пекином.

"Россия себя считает пожилым партнером Китая. И они могут все же выйти на джентльменские договоренности, но это не будет означать, что они будут держать линию полгода, год и так далее. Поэтому я не вижу возможностей именно на долгосрочные договоренности", — пояснил он.

Чаленко отмечает, что тема энергетического перемирия уже присутствует в переговорной повестке дня. Ранее он предполагал, что стороны могут договариваться об ограниченном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, хотя ключевые вопросы завершения войны остаются сложнее.

"Без общего объявления, что блокада снята, товар для Китая все равно идет. Но ценовой аспект очень сильно давит на официальный Пекин", — отметил политолог.

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