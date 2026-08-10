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После этого решение наказания РФ за войну в Украине станет неотвратимым: озвучено громкое заявление

Президент сообщил о подготовке новых решений для усиления армии, изменениях в военном управлении и корректировке дальнобойных операций против России

10 августа 2026, 16:20
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд решений, которые должны ужесточить украинскую армию и ее возможности на фронте. Во время совещания отдельно обсудили кадровые изменения, ситуацию в Донецкой области, дальнобойные удары по России и усиление противовоздушной обороны. О результатах встречи глава государства сообщил в Telegram.

После этого решение наказания РФ за войну в Украине станет неотвратимым: озвучено громкое заявление

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый вместе с Игорем Скибюком и Евгением Хмарой представили свои предложения по необходимым изменениям в армии. Часть решений уже подготовлена, а в ближайшее время могут появиться новые кадровые решения.

Отдельно президент остановился на ситуации в Донецкой области. Он отметил подразделения, которые успешно защищают украинские позиции и наносят урон российским войскам в районах Славянска, Константиновки и Доброполья. Также Зеленский положительно оценил работу десантно-штурмовых войск.

В ходе совещания определились шаги, которые должны расширить оперативные возможности украинской армии и усилить отдельные направления фронта.

Не менее важным вопросом стали дальнобойные удары по территории России. Зеленский сообщил, что часть запланированных операций была скорректирована, а также утверждены новые. По его словам, Украина продолжает реализовывать план дальнобойных ударов.

Президент подчеркнул, что украинские дальнобойные возможности позволяют не отдавать России инициативу в войне и создавать условия для будущих дипломатических решений.

В то же время значительное внимание было уделено защите украинского неба. Речь идет о потребностях прифронтовых и приграничных населенных пунктов, областных центров и Киева, которые регулярно подвергаются российским атакам.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо срочно усиливать ПВО. Он ожидает от дипломатической команды результатов обеспечения дополнительных военных способностей и призвал международных партнеров сделать защиту украинского неба одним из главных приоритетов.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина продолжает развивать собственную баллистическую программу и уже имеет все необходимые научные, конструкторские и производственные возможности для создания современных ракет. Появление такого вооружения может существенно изменить баланс сил в войне с Россией и вынудить Кремль пересмотреть свою тактику. Такое мнение высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20350
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