"После этого нас не станет": дипломат предупредил о самом худшем сценарии реализации плана Путина



















Российские амбиции не ограничиваются захватом украинских земель Кремль стремится вернуть себе влияние в Центральной Европе. При таком сценарии уступки Москве могут представлять угрозу безопасности не только Украине, но и другим европейским государствам. Об этом заявил дипломат Роман Бессмертный, комментируя возможные условия завершения войны и дискуссии о территориальных уступках России.

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По словам Бессмертного, планы Владимира Путина выходят далеко за пределы украинского вопроса. Дипломат напомнил о позиции премьер-министра Польши Дональда Туска, предупреждающего о стремлении российского президента восстановить существовавший до 1989 года порядок.

Бессмертный критически оценил призывы к Украине уступить территории и искать поддержки в Вашингтоне ценой односторонних компромиссов с Кремлем. Он убежден, что демонстрация слабости может иметь последствия, значительно серьезнее потери отдельных территорий.

"Как только мы дадим слабинки, нас не станет", — подчеркнул дипломат, объясняя, почему считает опасными призывы к уступкам России.

В то же время Бессмертный предположил, что Москва ужесточает давление, поскольку ее возможности продолжать войну в нынешнем масштабе могут быть ограничены. По его мнению, российское руководство пытается добиться выгодных для себя решений, пока имеет такую возможность.

Дипломат также предостерег, что уступки Кремлю могут ослабить не только Украину, но и западных партнеров. Он считает, что Россия способна использовать достигнутые результаты для дальнейшего давления на Европу и США.

"Мало того, что сами себя потеряем, так мы потеряем Европу, да еще и Америку кончим", — заявил Бессмертный, предупреждая о возможных последствиях такого сценария.

Портал "Комментарии" уже писал , что прекращение украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам без реальных гарантий соблюдения договоренностей со стороны Москвы может ослабить позиции Украины в войне. Такое мнение высказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, комментируя обсуждение энергетического перемирия с участием президента США Дональда Трампа.