После Донбасса Путин запустит наихудший сценарий в Украине: в США жестко обратились к Трампу



















Российские требования могут выходить далеко за пределы неоккупированной части Донбасса. Кремль также заинтересован в том, чтобы ограничить участие США в вопросах безопасности Украины. Такое мнение высказал американский политик-республиканец Борис Пинкус, комментируя перспективы переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.

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По словам Пинкуса, российский диктатор Владимир Путин добивается не только территориальных уступок. Политик считает, что Москва стремится влиять на будущее Украины и ее отношения с западными партнерами. Он призвал не воспринимать возможные переговоры как доказательство того, что Кремль готов отказаться от своих максималистских целей.

"Путин требует передать ему без боя не только неоккупированную часть Донбасса, но и территории других трех областей, которые Россия не контролирует полностью. Но этим он не ограничивается. Он также хочет, чтобы Америка ни в коем случае не вмешивалась в украинские дела, особенно в вопрос безопасности", — заявил Пинкус.

Политик подчеркнул, что именно это требование, по его мнению, представляет серьезную угрозу для Киева. Если Вашингтон согласится ограничить свою роль в обеспечении украинской безопасности, это может ослабить позиции Украины в будущих договоренностях с Россией.

Пинкус также убежден, что Москва не заинтересована в завершении войны на условиях, не отвечающих ее стратегическим целям. Он призвал американскую администрацию не игнорировать это обстоятельство при контакте с Кремлем.

"Зеленский прекрасно знает то, чего не хочет признавать Трамп: Путину нужна вся Украина. Дашь палец — он отрежет по локоть, дашь локоть — отрежет по плечо, а потом захочет забрать все тело. Главная цель Путина — вся Украина, но Трамп не хочет этого признавать", — заявил Пинкус.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что сроки завершения войны России против Украины зависят прежде всего от того, будет ли Москва достаточно ресурсов для продолжения боевых действий. Сами переговоры или заявления о возможных договоренностях не гарантируют скорый мир. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.