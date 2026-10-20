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После давления Трампа на Украину доверие к Зеленскому резко изменилось среди украинцев

Доверие украинцев к Зеленскому выросло с 43% до 57% в октябре на фоне давления США и Трампа.

20 октября 2026, 10:55
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Slava Kot

В октябре уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому заметно изменился. Социологи связывают это с реакцией общества на давление со стороны США и критическими заявлениями Дональда Трампа.

После давления Трампа на Украину доверие к Зеленскому резко изменилось среди украинцев

Доверие к Зеленскому возросло

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), в течение 10-16 октября Зеленскому доверяли 57% опрошенных украинцев. До давления со стороны Трампа 8–9 октября этот показатель составил 43%. Кроме того, доля тех, кто не доверяет президенту, сократилась с 52% до 39%.

В целом, доверие к главе государства выразили 54% респондентов, тогда как 41% заявили о недоверии. Баланс доверия и недоверия составляет 13 процентных пункта.

После давления Трампа на Украину доверие к Зеленскому резко изменилось среди украинцев - фото 2

В КМИС предполагают, что резкое изменение настроений может свидетельствовать об эффекте "сплочения вокруг флага". Она возникает, когда внешнее давление или угроза побуждают общество объединяться вокруг руководства страны.

Исполнительный директор института Антон Грушецкий отмечает, что украинцы могут критиковать Зеленского из-за внутренних проблем, в частности, коррупции в его окружении и кадровых решений. Однако в вопросах международной политики, оборонной поддержки и защиты интересов Украины за рубежом оценки президента могут быть благосклоннее.

Другая важная тенденция касается возможных переговоров с Россией. По данным КМИС, 73% опрошенных не соглашаются с тем, что украинские власти должны быть уступчивее на переговорах. Поддерживают подобную позицию 20% респондентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг Трампа резко изменился в преддверии выборов в США.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский на 7-м месте в рейтинге доверия среди украинцев.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1644&page=1
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