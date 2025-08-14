После Аляски никакого мира не будет: украинцев предупредили о новой опасности от Путина

Вероятность завершения боевых действий в Украине после переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, запланированным на 15 августа, остается крайне низкой. Такое мнение высказал в эфире Radio NV офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук.

"Я не верю в ближайшие месяцы в остановку. Что хочет Путин – чтобы мы добровольно вышли из Донбасса. Этого не будет. Потому что это наша территория", – подчеркнул Ткачук. Он также подчеркнул, что президент Украины уже заявил о необходимости переговоров по новой линии разграничения. "И только тогда мы можем о чем-то говорить", – добавил он.

Однако даже в случае определенных договоренностей о прекращении огня полной остановки войны ожидать не стоит. По словам Ткачука, ситуация останется сложной:

"Нам нужно сохранять безопасность на всей линии боевого столкновения, а это более 1200 километров. Для этого необходима многочисленная армия, которая сможет не только удерживать позиции, но и организовать стабильную оборонную систему. Поэтому я, возможно, кого-то разочарую, но война быстро не завершится. столкновения останутся".

В контексте предстоящей встречи, издание NBC News сообщило, что Дональд Трамп намерен поднять вопрос о прекращении войны в Украине во время переговоров с Путиным на Аляске. При этом Трамп подчеркнул, что вопросы территорий будут обсуждаться только при участии Украины.



Как уже писали "Комментарии", встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, запланированная на Аляске, должна стать гораздо более важным событием, чем просто временное прекращение боевых действий между Украиной и Россией. Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Она подчеркнула, что европейские руководители хорошо осознают серьезность ситуации и активно работают над ее урегулированием. В частности, 13 августа состоится их виртуальная встреча, являющаяся частью этих усилий.