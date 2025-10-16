logo

После адского удара РФ Западу поставили жесткое условие из-за Путина: детали
После адского удара РФ Западу поставили жесткое условие из-за Путина: детали

В ночь на 16 октября Россия выпустила более 300 дронов и 37 ракет по Украине. Президент Зеленский заявил, что удары были направлены на энергетику и гражданские объекты.

16 октября 2025, 11:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь с 15 на 16 октября Россия устроила массированную атаку Украины: по словам президента Владимира Зеленского, враг выпустил более 300 дронов и 37 ракет, среди которых немало баллистических. Обращение глава государства опубликовал в Telegram.

После адского удара РФ Западу поставили жесткое условие из-за Путина: детали

Фото: из открытых источников

"Эта ночь — это удары по нашим людям, по энергетике, по гражданской инфраструктуре", — подчеркнул он.

По его словам, обстрелы затронули Винницкую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Черниговскую. В Нежине повреждено отделение почты — ранен. На Харьковщине попадания пришлись в критические объекты и подразделения ГСЧС, также зафиксированы пострадавшие.

Президент обратил внимание, что россияне применили дроны Шахед с кассетными боеприпасами и совершили повторные удары, чтобы попасть в спасателей и технических работников, которые ликвидировали последствия предыдущих атак. "Есть подтверждение, что враг практикует двойной террор — сначала "шахеды" с кассетными боеприпасами, затем новые удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков", — заявил Зеленский.

Он также отметил, что осень приносит Украине ежедневные атаки на энергетическую систему и Россия не остановится, пока не почувствует реальное давление.

"Путин глух к словам мира. Единственным языком, который он может понять, является давление — санкции, оружие дальнего действия", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что ключевые решения, которые могут изменить ход войны, сыграют роль США, Европы и других партнеров, и их помощь влияет на скорость установления мира. Он также анонсировал, что 16-17 октября намерен обсудить в Вашингтоне усиление оборонной поддержки Украины.

Кроме того, президент напомнил: объекты ДТЭК "Нафтогаз" на Полтавщине 16 октября получили ракетно-дроновые удары. В результате работа газодобывающих объектов была остановлена, а в некоторых частях области — отключен газ. Из-за падения обломков или прямых попаданий повреждены объекты нефтегазового комплекса.

Как уже писали "Комментарии", Россия как страна-агрессор имеет потенциал для накопления военных ресурсов и может открыть второй фронт против одного из государств НАТО. Такой сценарий, по мнению экспертов, вполне выгоден Украине.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16509
