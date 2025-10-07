Полтавщина приходит в себя от адского удара россиян: масштабы повреждений поражают

В ночь на 7 октября российские войска нанесли дроновый удар по Полтавской области, что повлекло за собой пожары и значительные разрушения гражданской инфраструктуры. На месте работают спасательные службы, ликвидирующие последствия атаки.

Фото: из открытых источников

По информации главы Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, в результате удара пострадали складские помещения, подвижной состав железной дороги, а также энергетический объект, что привело к временному прекращению электроснабжения. Отключение коснулось 28 юридических и 1070 бытовых потребителей, однако повезло – пострадавших среди населения нет.

ГСЧС Украины сообщила, что в результате попадания по объектам гражданской инфраструктуры возникли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. Для тушения пожаров было задействовано 16 единиц техники и 64 спасателя, а также специальный пожарный поезд от Укрзализныци.

Ранее, в ночь на 7 октября, во время воздушной тревоги в Полтаве раздались взрывы. Воздушные силы Украины предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города, а глава ОВА подтвердил активную работу сил противовоздушной обороны.

