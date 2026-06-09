Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что любые переговоры по прекращению войны в Украине должны проводиться только при обязательном участии Варшавы. По его мнению, попытки ускоренного диалога с Россией слишком рискованны, сообщает Reuters.

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Глава польского правительства обратил внимание на то, что формат "E3", включающий только Великобританию, Германию и Францию, не учитывает позицию других европейских союзников Украины. Поэтому Польша чувствует себя исключенной из ключевых решений и договоренностей, которые могут влиять на безопасность региона.

"Я очень осторожно отношусь к идеям, звучащим в Западной Европе, по поводу скорейшего начала диалога или переговоров с Путиным по Украине", – заявил Туск, подчеркнув, что любые договоренности без участия Польши для Варшавы не будут иметь обязательной силы.

Он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони, которая также критически оценивает формат переговоров "E3". По словам Туска, в ближайшее время планируется более широкая встреча по Украине, где кроме представителей Британии, Франции и Германии будут присутствовать Польша и Италия.

Варшава выражает обеспокоенность тем, что ее премьер не присутствовал на предварительных переговорах в Лондоне, поскольку это могло создать впечатление, что Польша отодвигается на второй план, а Киеву предлагается пойти на уступки Москве.

Туск подчеркнул, что Польша будет настаивать на равноправном участии в любых процессах, связанных с мирным урегулированием войны. По его словам, Европа должна координировать свои действия с США, чтобы переговоры были эффективными и безопасными для Украины и ее союзников.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские военные подразделения, несущие службу на границе с Беларусью, сообщают о стабильной и контролируемой ситуации. По их словам, признаков формирования ударных группировок со стороны России на этом участке пока не обнаружено. Территория остается хорошо укрепленной, а наблюдение за ней ведется в круглосуточном режиме. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на комментарии военнослужащих.