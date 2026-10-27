Политическое самоубийство или вынужденный шаг: что заставит Зеленского поехать в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно настаивал на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным для урегулирования спорных вопросов. В Кремле не отказываются, однако выдвигают ультиматум – встреча в Москве. На это не согласен Зеленский. Искусственный интеллект проанализировал, кто или что может заставить президента Украины поехать в Москву.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

По мнению ChatGPT, заставить Владимира Зеленского приехать в Москву может стечение нескольких обстоятельств: усиление давления со стороны США, угроза сокращения военной помощи и согласованная позиция ключевых европейских союзников. Однако даже при таком сценарии визит не будет автоматическим решением.

Решающим вопросом станет то, что Украина получит взамен. Если встреча будет символической, без реальных гарантий безопасности и понятного механизма прекращения войны, соглашаться на нее будет политически рискованно. Кремль может использовать сам факт приезда в качестве пропагандистской победы.

ChatGPT также отмечает: переговоры должны проходить в приемлемом для Украины формате. Киев, вероятно, постарается сам определять место встречи, а не принимать условия Кремля.

Gemini считает, что никакие обстоятельства или политические фигуры не заставят Зеленского поехать на переговоры в столицу страны-агрессорки. Среди главных причин чат-бот называет риски для физической безопасности президента и угрозу государственному суверенитету.

По мнению Gemini, украинское общество и армия приняли бы такой визит как капитуляцию. Даже если западные партнеры будут настаивать на диалоге для прекращения войны, переговоры должны проходить на нейтральной площадке — в странах Европы или Ближнего Востока.

Gemini также рассматривает требование приехать в Москву как возможную пропагандистскую ловушку Кремля, направленную на унижение Украины. Потому такой сценарий чат-бот считает практически невозможным.

DeepSeek также считает поездку Зеленского в Москву маловероятной. По мнению чат-бота, ситуация могла бы измениться, если бы Москва отказалась от предыдущих ультиматумов по отводу украинских войск и территорий. Однако, по оценке DeepSeek, Кремль продолжает настаивать на своих требованиях.

Потенциальным рычагом влияния DeepSeek называет давление США. В то же время чат-бот отмечает, что даже Трампу не удалось добиться такого решения. Европа, по мнению DeepSeek, не будет настаивать на визите, поскольку сама опасается быть отстраненной от переговорного процесса.

Заключение DeepSeek: поездка в Москву для Зеленского — политическое самоубийство, и ни один серьезный союзник не потребует этого открыто. Скорее наоборот: если давление и будет, то на Путина — по смене площадки.

Все три чата-боты сходятся на том, что поездка Зеленского в Москву маловероятна, а требования Кремля относительно места переговоров создают дополнительное препятствие. В то же время, ChatGPT допускает, что сильное давление США и союзников может повлиять на решение Киева. Gemini категорически отвергает такой сценарий из-за рисков безопасности и политических рисков, а DeepSeek считает ключевым условием изменение позиции Москвы и ее отказ от ультиматумов.

Итак, главный вопрос — не только кто может давить на Зеленского, но и предложит ли Кремль условия, при которых переговоры будут иметь для Украины реальный смысл.

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