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«Полет вслепую»: эксперт предупредил о новой страшной неприятности Трампа для Украины

Владимир Огрызко назвал Starlink серьезным вызовом и объяснил, почему Украине нужно развивать собственные технологии

14 октября 2026, 13:10
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Клименко Елена

Возможные ограничения работы Starlink представляют серьезный вызов для Украины, поскольку спутниковая связь играет немаловажную роль в обеспечении военных коммуникаций и выполнении боевых задач. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Полет вслепую»: эксперт предупредил о новой страшной неприятности Трампа для Украины

Фото: из открытых источников

Комментируя сообщение об ограничении скорости работы терминалов Starlink в Украине, дипломат отметил, что зависимость от таких технологий может создавать дополнительные риски для сил обороны. В то же время, он отметил, что последствия этой ситуации зависят от возможности адаптироваться и использовать другие средства.

"Это действительно то, что нам может на определенный период времени доставить действительно неприятности, потому что это, знаете, как полет вслепую", — сказал Огрызко.

По его словам, отсутствие привычных возможностей спутниковой связи усложняет выполнение задач, однако не означает, что Украина лишена вариантов действий. Дипломат обратил внимание на то, что координаты российских энергетических объектов известны, а основная сложность состоит в том, чтобы добраться до целей и преодолеть российскую противовоздушную оборону.

Огрызко также назвал среди основных вызовов для Украины российские баллистические ракеты и реактивные ударные беспилотники. По его мнению, необходимо масштабировать способы противодействия таким угрозам и развивать собственные технологические возможности.  

Портал "Комментарии" уже писал , что российские кафиры могли заранее накапливать баллистические ракеты, чтобы нанести массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре накануне отопительного сезона. Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии УНИАН объяснил, почему Россия прибегла к масштабной атаке и какую цель стремится достичь.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=85UB5Nfwf8g
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