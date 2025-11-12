Покровскую еще далеко до этого: эксперт поделился крайне серьезной угрозой для большого города

Россия пытается захватить объекты в Волчанске, где могут находиться подземные коммуникации. Об этом в эфире "Киев24" рассказал старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко.

Фото: из открытых источников

Военный подчеркнул, что враг активизирует свои действия на севере Харьковской области, недоволен отсутствием значительных успехов в течение полутора лет, в частности, в Волчанске.

"Город почти разрушен. То, что видели на кадрах из Покровска, не соответствует реальному состоянию Волчанска – там остались руины. Это уже не городские бои, а бои в руинах", – отметил Даниленко.

Он добавил, что до Волчанска россиянам еще далеко, однако они планируют создать линию Волчанск – Приколотное – Большой Бурлук и дальше распространить ее на Юг и Юго-Восток.

"Мы пытаемся сдерживать врага, хотя у него значительные ресурсы как в личном составе, так и в технике", – добавил военный.

Ранее основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев сообщил, что россияне пересекли границу еще на одном направлении Харьковщины и продвинулись в Волчанске. Он отметил, что вдоль части границы существует "буферная зона" около 5 км, где нет постоянного присутствия ни одной из сторон, и именно ею активно пользуется РФ.

Начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал о попытках России давить в Купянске. По его словам, в городе и вокруг него продолжаются ожесточенные бои. Враг использует дроны для нарушения логистики и постоянное проникновение малых групп, которых усложняет оборону.

Как уже писали "Комментарии", после начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия национализировала свою дочернюю компанию "Газпрома" – Gazprom Germania. Несмотря на это, Берлин продолжал закупать газ у Москвы, однако теперь найден способ полностью разорвать связи с российским поставщиком.