Пока жив, будет воевать: эксперт сделал жесткое заявление о новом циничном плане Путина в Украине



















Переговоры между Россией и Соединенными Штатами не обязательно свидетельствуют о завершении войны против Украины. Политтехнолог Тарас Загородний считает , что Кремль может использовать дипломатические контакты для создания впечатления прогресса, не отказываясь от своих требований в Киев.

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По словам эксперта, Москва стремится привлечь американскую администрацию к давлению на украинское руководство в надежде добиться уступок. В то же время, Загородний убежден, что сам факт встреч не означает готовности Владимира Путина изменить свою позицию.

"Нет никакого переговорного процесса. Пока Путин жив, он будет воевать", — заявил политтехнолог.

Он также обратил внимание на требования российской стороны по выходу украинских войск из территорий, которые Москва считает своими условиями прекращения огня. По мнению Загороднего, такие позиции демонстрируют, что стороны остаются далеко друг от друга, а переговоры могут использоваться для поддержки контактов с США.

"Россияне имитируют переговорный процесс для того, чтобы поддерживать связь с американцами", — отметил эксперт.

Загородний предположил, что Кремль рассчитывает на возможность повлиять на решение Киева через Вашингтон. Однако, по его мнению, Украина не должна соглашаться на уступки только по факту дипломатической активности.

Отдельно политтехнолог отметил значение военного давления. Он считает, что удары по российской инфраструктуре остаются одним из инструментов влияния на ситуацию и могут затруднять Москву реализацию ее планов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия пытается продвигать идею договоренностей между великими государствами о новом распределении сфер влияния, однако реализация такого сценария по Украине остается под вопросом. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что разговоры о новой Ялтинской конференции могут быть выгодны прежде всего Кремлю, который стремится представить себя равноправным партнером Соединенных Штатов и Китая.