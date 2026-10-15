Подлая тактика оккупантов: враг сбрасывает с дронов смертельные ловушки в сухой траве

Российские военные придумали новый коварный способ минирования территорий Никопольского района Днепропетровщины. Теперь захватчики пытаются маскировать смертоносные взрывные устройства под элементы окружающей среды, в частности, под сухие растения. О серьезной угрозе гражданскому населению сообщил бывший глава районной военной администрации Иван Базилюк, призвав местных жителей быть максимально осторожными во время передвижения.

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Эти опасные предметы вражеские силы доставляют дистанционно с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"Оккупанты сбросили с БПЛА взрывчатку, которая визуально замаскирована под обычный пучок сухой травы. Такой предмет не вызывает никакого подозрения с первого взгляда, — предостерегает чиновник, — однако он несет смертельную угрозу жизни и здоровью каждого, кто окажется рядом".

Учитывая высокий уровень опасности, граждан упорно просят строго соблюдать правила минной безопасности и немедленно реагировать на любые подозрительные находки.

"В случае обнаружения подобных объектов ни в коем случае не трогайте их и не пытайтесь передвинуть. Не подходите к находке сами, – подчеркивает Иван Базилюк, – и обязательно останавливайте других людей. Нужно осторожно отойти назад по тому же маршруту, по которому вы пришли, и срочно набрать экстренные службы по номерам 101 или 102".

Местные власти в очередной раз напоминают, что находящиеся под постоянными обстрелами районы остаются зоной повышенного риска, поэтому бдительность во время пребывания на открытой местности может спасти жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия скоро будет массированно запускать "Герань-5" из дронопорта в Миллерово.