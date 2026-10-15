Подлая тактика оккупантов: враг сбрасывает с дронов смертельные ловушки в сухой траве

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Недилько Ксения
Российские военные придумали новый коварный способ минирования территорий Никопольского района Днепропетровщины. Теперь захватчики пытаются маскировать смертоносные взрывные устройства под элементы окружающей среды, в частности, под сухие растения. О серьезной угрозе гражданскому населению сообщил бывший глава районной военной администрации Иван Базилюк, призвав местных жителей быть максимально осторожными во время передвижения.
Иллюстративное фото
Эти опасные предметы вражеские силы доставляют дистанционно с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Учитывая высокий уровень опасности, граждан упорно просят строго соблюдать правила минной безопасности и немедленно реагировать на любые подозрительные находки.
Местные власти в очередной раз напоминают, что находящиеся под постоянными обстрелами районы остаются зоной повышенного риска, поэтому бдительность во время пребывания на открытой местности может спасти жизнь.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия скоро будет массированно запускать "Герань-5" из дронопорта в Миллерово.