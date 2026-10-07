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"Подарок" Путину ценой жизней украинцев: мир шокировали ультиматумом после зверского удара РФ по Украине

– Глава государства подчеркнул, что Украине критически необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot, способных защищать города от баллистических ударов.

7 октября 2026, 10:35
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Клименко Елена

Российская армия устроила Украине очередную кровавую ночь, нанеся массированный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия атаки очередным свидетельством российского террора.

"Подарок" Путину ценой жизней украинцев: мир шокировали ультиматумом после зверского удара РФ по Украине

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, особенно трагическим стал удар по Прилукам в Черниговской области, где российская атака разрушила жилой дом. На момент сообщения было известно о пяти погибших и 26 раненых, среди которых пятеро детей. Поисково-спасательные работы на месте попадания продолжались, поскольку под завалами могли оставаться люди.

"Сегодня Путину на день рождения российская армия подарила уничтожение жилого дома в Прилуках на Черниговщине. Это была обычная пятиэтажка. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших, 26 человек ранены, в том числе пятеро детей", — заявил Зеленский.

Российские удары также повредили жилые дома в Днепре и Кременчуге. Жертвы и пострадавшие были и в других городах, в частности, в Киеве и Александрии. В Запорожье в результате атаки дрона повреждена многоэтажка. В общей сложности под ударом оказались Киев и 12 областей Украины.  

Зеленский подчеркнул, что одной из главных целей российской атаки была украинская энергетика. По его словам, РФ применила около 70 ракет, среди которых большую часть составляла баллистика, а также ударные беспилотники.  

"Одна из ключевых мишеней – наша энергетика. Россияне хотели ударить болезненно и показательно. Это был один из самых подлых ударов: всего 70 ракет, много баллистики, также "шахеды". К сожалению, удалось сбить только часть", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что именно российская баллистика остается одним из самых больших вызовов для Украины. Киев продолжает работать над усилением противовоздушной обороны и ищет дополнительные ракеты для систем Patriot.

"Пакеты ПВО для нас сейчас – это жизненная необходимость. Именно поэтому мы ежедневно ищем ракеты к Петриотам, которые могут и должны реально защищать жизнь людей здесь, в украинском небе", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия может использовать масштабные экономические проекты как способ сформировать дополнительные рычаги влияния на президента США Дональда Трампа.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21254?single
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