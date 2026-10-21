Под угрозой вся Украина: мониторы предупредили о новом мощном ударе с залпом опасных ракет

В ближайшие трое суток Украина может находиться под угрозой массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. По сообщениям мониторинговых каналов, русские войска могут готовить новый удар с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. Потенциальными целями могут стать объекты электроснабжения в разных регионах страны.

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По информации, распространенной мониторинговыми ресурсами, противник имеет около 25 баллистических ракет в боевой готовности. Кроме того, Россия накопила значительное количество ударных дронов типа Герань, а на нескольких бортах стратегической авиации продолжается подготовка крылатых ракет к возможному применению.

Возможная новая атака вписывается в общую опасность систематических русских ударов по энергетической инфраструктуре. Повреждения электростанций, подстанций и других важных объектов могут затруднять стабильное электроснабжение, особенно в преддверии зимнего периода, когда нагрузка на энергосистему возрастает.

Под потенциальной угрозой могут оказаться объекты энергетики в разных областях Украины. В то же время нет подтвержденных данных о конкретных целях возможного удара, поэтому определять отдельные города или регионы как приоритетные было бы преждевременно.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией может стать инструментом политического давления, если стороны не будут иметь четких механизмов контроля за его соблюдением. Такую оценку высказал политический обозреватель Виталий Портников, анализируя переговоры с участием США.