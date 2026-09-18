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"Под бомбами это уже ниже плинтуса": дипломат указал на страшную измену ЕС Украины

Дипломат Олег Шамшур заявил, что многочисленные исключения ослабляют санкционный режим ЕС, а экономические интересы отдельных стран усложняют усиление давления на Россию.

18 сентября 2026, 12:20
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Клименко Елена

Санкционная политика Европейского Союза в отношении России остается недостаточно герметичной из-за многочисленных исключений и возможностей для обхода ограничений. Ситуацию усложняет то, что при согласовании новых мер отдельные государства ЕС руководствуются собственными экономическими интересами. Об этом заявил дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

"Под бомбами это уже ниже плинтуса": дипломат указал на страшную измену ЕС Украины

Фото: из открытых источников

По его словам, нынешнюю систему европейских санкций можно сравнить с сыром, в котором остается слишком много дыр.

"Есть масса заведомо заложенных или заложенных из-за отсутствия опыта лазейок, позволяющих обходить санкционный режим, делать исключения и России фактически создавать механизм обхода этих санкций", — отметил дипломат.

Шамшур подчеркнул, что проблема особенно заметна во время переговоров по каждому следующему пакету ограничений. Несмотря на всеобщее согласие о необходимости давить на Москву, конкретные решения нередко наталкиваются на экономические интересы отдельных членов ЕС.  

В качестве примера дипломат привел ситуацию с российской рыбной продукцией. По его словам, часть соответствующих ограничений не попала в санкционный пакет из-за интересов европейского бизнеса. В частности, предприятия в Германии и Португалии занимаются переработкой и продажей такой продукции.

"Извините, сидя под бомбами и дронами в Киеве, понимаешь, насколько это, как говорится, ниже плинтуса", — заявил Шамшур.

Портал "Комментарии" уже писал , что США и другие западные страны в ближайшие месяцы могут активизировать дипломатическую работу с Китаем, пытаясь убедить Пекин использовать свое влияние на Москву для завершения войны против Украины. Одним из рычагов в этом процессе может стать закон Грэма-Блюменталя.



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