"Почти полный провал": Зеленский жестко прошелся из-за подготовки Кличко Киева к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о почти полном невыполнении городскими властями Киева необходимых шагов в рамках планов устойчивости. На фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре глава государства подчеркнул, что задержки с подготовкой регионов к зиме недопустимы. Отдельные задачи по столице определили во время совещания с участием военных и чиновников. Об этом Зеленский сообщил по итогам селектора, посвященного ситуации в энергетике и выполнению планов устойчивости.

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Президент отметил, что российские атаки повредили энергосети и объекты передачи электроэнергии. Ремонтные бригады и энергетики работают круглосуточно, чтобы возобновить поставки. В то же время, Украина обновила потребности в энергетическом оборудовании и средствах противовоздушной обороны. Министерство иностранных дел и команда Офиса президента должны координировать работу с международными партнерами.

Отдельное внимание во время совещания было уделено подготовке Киева к сложному зимнему периоду. По словам Зеленского, отчет по выполнению планов устойчивости показал серьезные проблемы со стороны столичных властей.

"Отдельно определили задачу по Киеву — из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов", — заявил президент.

Он также подчеркнул, что задержки в реализации запланированных мероприятий недопустимы, а ответственность Министерства инфраструктуры и областных военных администраций должна быть персональной.

Портал "Комментарии" уже писал, что перспективы мирных переговоров по завершению войны России против Украины остаются неопределенными, а их развитие в значительной степени зависит от позиции Кремля и решений президента США Дональда Трампа. Политтехнолог и соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что нет признаков готовности России к договоренностям, которые могли бы реально прекратить боевые действия.