Почему вдруг активизировались голуби мира: к чему они подталкивают украинцев

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Кравцев Сергей
Украинцам нельзя ни в коем случае вестись на провокации и нельзя участвовать в каких-то искусственных дебатах с самопровозглашенными "голубями мира", как и не следует обращать внимание на пророссийские законодательные инициативы. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт подчеркивает, что это не дискуссия об условиях мира. Это тест на общественную устойчивость, и инициаторы, их спонсоры и те, кто внимательно наблюдал за нашей реакцией, оценку уже получили.
Дипломат отметил, что все сознательные украинцы не меньше хотят мира, но знают, что это, к сожалению, сейчас просто невозможно без капитуляции, потому что враг другого варианта пока не воспринимает. Спекулировать на этом и расшатывать психику людей – это как минимум цинично. Потому и называть их имен не стоит.
Также издание "Комментарии" сообщало – для того чтобы достичь завершения войны нам нужно совмещать фактор силы, военное и экономическое давление на врага, с активной и гибкой дипломатией. Поэтому возникает вопрос – зачем тогда Алексей Гончаренко именно сейчас инициировал свой мирный план? На самом деле, ответ на поверхности – он хочет воспользоваться текущей военной, политической и социально-психологической ситуацию в своих интересах. В условиях эскалации воздушной войны часть украинского общества испытывает острый стресс и готова поверить, что уступки России могут способствовать немедленному завершению войны. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.