Почему вдруг активизировались голуби мира: к чему они подталкивают украинцев

Украинцам нельзя ни в коем случае вестись на провокации и нельзя участвовать в каких-то искусственных дебатах с самопровозглашенными "голубями мира", как и не следует обращать внимание на пророссийские законодательные инициативы. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркивает, что это не дискуссия об условиях мира. Это тест на общественную устойчивость, и инициаторы, их спонсоры и те, кто внимательно наблюдал за нашей реакцией, оценку уже получили.

"Не раскручивайте пожалуйста их политические проекты. Они уже сейчас, пытаясь увеличить свою узнаваемость популистскими заявлениями, фактически разделяют людей на так называемых миротворцев и тех, кто по их мнению хотят войны. Они никакие не голуби! Они – "пищаки", которые будут очень нуждаться в вашей поддержке в "раскрутке" их заявлений и действий, которые никакой пользы сейчас не принесут", – отметил эксперт.

Дипломат отметил, что все сознательные украинцы не меньше хотят мира, но знают, что это, к сожалению, сейчас просто невозможно без капитуляции, потому что враг другого варианта пока не воспринимает. Спекулировать на этом и расшатывать психику людей – это как минимум цинично. Потому и называть их имен не стоит.

Также издание "Комментарии" сообщало – для того чтобы достичь завершения войны нам нужно совмещать фактор силы, военное и экономическое давление на врага, с активной и гибкой дипломатией. Поэтому возникает вопрос – зачем тогда Алексей Гончаренко именно сейчас инициировал свой мирный план? На самом деле, ответ на поверхности – он хочет воспользоваться текущей военной, политической и социально-психологической ситуацию в своих интересах. В условиях эскалации воздушной войны часть украинского общества испытывает острый стресс и готова поверить, что уступки России могут способствовать немедленному завершению войны. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.



